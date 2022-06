Schützenfest in Neuss : Weckhoven will auch ohne König royal feiern

Die Vorfreude auf das Schützenfest in Weckhoven ist groß. Foto: Andreas Woitschützke

Weckhoven Für das Schützenfest in Weckhoven (11. bis 14. Juni) wurde ein pickepackevolles Programm auf die Beine gestellt – auch ein Zeichen der Anteilnahme für die Ukraine ist geplant.

(jasi) Endlich wieder! Mit diesen zwei Worten könnte man die Stimmungslage bei den Neusser Schützen derzeit wohl am besten beschreiben – das gilt auch für die Weckhovener, bei denen die Vorfreude auf das Schützenfest (11. bis 14. Juni) von Tag zu Tag wächst – auch wenn in diesem Jahr ohne König gefeiert werden muss. Zahlreiche Planungs-Rückschläge liegen hinter den Schützen.

Auch das „StaTTschützenfest 2021“, das für den Herbst als Ersatz des großen Sommerschützenfestes in Weckhoven geplant war, konnte wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Nun machen die weggefallenen Beschränkungen die Feierlichkeiten aber wieder möglich. „Unser Schützenfest steht für Miteinander in unserem Ort, wie viele Feste, in denen Menschen friedlich miteinander feiern und Gemeinschaft leben und erleben. Damit stellt es aber auch ein Zeichen dar, dass wir uns nicht unterkriegen lassen“, wird im Magazin „Blick.Punkt“ des Heimatvereins auch auf den weiterhin tobenden russischen Angriffskrieg eingegangen. Als Zeichen der Verbundenheit werde man deshalb zum Schützenfest die Farben der Ukraine tragen.

Der Blick auf den Veranstaltungskalender offenbart ein pickepackevolles Programm: Eröffnet wird das Schützenfest am Samstag um 12 Uhr durch den Donner der Geschütze auf dem Lindenplatz, dem Beiern in der alten Pfarrkirche St. Nektarios, Festgeläut und Hissen der Fahnen sowie dem Kindergartenumzug am Lindenplatz.