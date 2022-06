Schützenfest in Klinkum : Vom Dorfabend bis zum Königsball

Die Majestäten der St.-Hubertus-Schützenbruderschaft Klinkum. Foto: Thorsten Blume

Klinkum Eine Besonderheit in diesem Jahr ist der Dorfabend, den die Majestäten ausrichten. Zum festen Programm gehören auch der Königsball und die Kirmesparty.

(RP) Jedes Jahr zieht das Schützenfest in Klinkum Besucher aus der ganzen Region an. Hierbei spielen auch die vielen und abwechslungsreichen Angebote rund um die Feierlichkeiten eine große Rolle. Vom 17. bis zum 20. Juni lädt die St.-Hubertus-Schützenbruderschaft mit ihrem König Oliver Heinen und seiner Begleitung Anja Heinen wieder zu dem Spektakel ein. Mit dabei sein werden auch die Minister Marco Rütten mit Anke Rütten und Thomas Schmitz mit Yvonne Schmitz sowie das Prinzenpaar Arne Gossen mit Janice Sievers und dessen Adjutanten Lars Gossen mit Lina Keite und Sören Gossen mit Sina Kleinen.

Neben einem Imbisswagen und der Versorgung mit Getränken im Festzelt stehen Fahrgeschäfte für Jung und Alt bereit. Eine Besonderheit in diesem Jahr ist der von den Majestäten ausgerichtete Dorfabend am Freitag, 17. Juni. Ab 17 Uhr warten ein Foodtruck, Cocktails und eine Hüpfburg auf Besucher. Alle Interessierten, ob Klinkumer oder nicht, sind herzlich willkommen.

Der Samstag, 18. Juni, startet mit einer Cafeteria um 14 Uhr im Festzelt. Die Klompenfrauen sorgen für beste Verpflegung. Besonderes Highlight wird die Kirmesparty am Samstag, 18. Juni, sein. Ab 20 Uhr heizt die Band Booster allen Gästen ein. Karten sind im Vorverkauf für 12 Euro und an der Abendkasse für 15 Euro erhältlich. Vorverkaufsstellen in Wegberg und Umgebung sind: Bäckerei Esser und Axels Soul Kitchen in Klinkum, Alte Landstraße, Hofladen Brockers in Tüschenbroich, Monas Spielwaren in Wegberg und Ilonas Haarstudio in Wegberg, Beecker Straße 30

Am Sonntag, 19. Juni, treffen sich die Schützen zum Festgottesdienst um 9.30 Uhr in der Klinkumer Kirche mit anschließender Kranzniederlegung. Danach geht es für alle Teilnehmer zum Festzelt. Ab 11 Uhr zeigt der Musikverein Klinkum sein ganzes Können beim musikalischen Frühschoppen. Um 17 Uhr geht es dann wieder richtig los: Zunächst folgt das Antreten am Festzelt, gefolgt vom Abholen der Majestäten und Gefolge zum Festumzug mit anschließender Parade an der Kirche um 17.30 Uhr. Der Königsball beginnt um 18.30 Uhr mit der Band Teamwork. Am Sonntag ist der Eintritt für alle Gäste und Besucher frei.

Der Montag, 20 Juni, beginnt ebenfalls mit einem Gottesdienst in der Klinkumer Kirche um 9.30 Uhr. Anschließend findet die Parade Am Tömp statt. Ab etwa 11.30 Uhr dürfen steht der traditionellen Klompenball für alle Besucher auf dem Programm. Für die musikalische Gestaltung des Tages sorgt die Band Take2. Am Montag ist der Eintritt ebenfalls für alle Besucher frei. Der wohl wichtigste und auch spannendste Programmpunkt steht um zirka 17 Uhr an. Dann stellt sich ein ganzes Dorf wieder nur eine Frage: Wer wird den Vogel abschießen und somit Schützenkönig oder Schützenkönigin im nächsten Jahr?

(RP)