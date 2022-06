Roboter-Wettbewerb : Grundschule aus Rommerskirchen holt Titel

Das Team „RoKis Rot“ von der Gillbachgrundschule in Rommerskirchen holte den ersten Platz beim Roboter-Regionalentscheid. Foto: ZDI NRW/ BORIS LOEHRER/BORIS LOEHRER

Rommerskirchen Das Team „RoKis Rot“ holt den Sieg beim Roboter-Regionalentscheid. Nun kämpfen die Schüler um die beste Platzierung in Nordrhein-Westfalen.

Erneut konnten die Schülerinnen und Schüler der Gillbachgrundschule in Rommerskirchen einen Sieg einheimsen. Wie bereits 2018 gewannen die Dritt- und Viertklässler den Roboter-Regionalentscheid, der vom Netzwerk „Zukunft durch Innovation“ (zdi) in Neuss ausgerichtet worden ist. Der Roboterwettbewerb ist seit 2006 integraler Bestandteil von zdi und verzeichnet seitdem eine ständig wachsende Anzahl von teilnehmenden Teams. Mit ihrem Sieg verteidigt die Grundschule ihren Titel, denn aufgrund der Pandemie konnte der Wettbewerb erst in diesem Jahr wieder stattfinden.

Beendet ist der Wettbewerb für die Grundschüler jedoch noch nicht, denn die Erstplatzierten in den Altersklassen „Grundschulen“ und „Weiterführende Schulen“ spielen am 11. Juni in Mülheim an der Ruhr mit den Gewinnern aus anderen Regionalwettbewerben um die beste Platzierung in Nordrhein-Westfalen. Insgesamt trafen sich Elf Schul-Teams im Berufskolleg für Technik und Informatik des Rhein-Kreises Neuss am Hammfelddamm zu einer der fünf Regionalentscheide.

Ziel des außergewöhnlichen Wettbewerbs ist es, einen niederschwelligen und spielerischen Zugang zur Informatik sowie zu interessanten Berufen und Studiengängen in diesem Bereich zu schaffen. Dafür bekommen die Schüler, in verschiedenen Altersklassen, unterschiedliche Aufgaben gestellt. „Im Rahmen unserer AG mussten die Schülerinnen und Schüler einen Lego-Roboter programmieren und mit diesem mehrere Aufgaben erfüllen“, erklärt Bärbel Zippenfennig, Direktorin der Gillbachgrundschule. Das Motto des Wettbewerbs 2022 lautet „REuse, REduce, REcycle - aus Alt mach Neu“ und thematisiert aktuelle Herausforderungen in der Kreislaufwirtschaft sowie die Rolle des Recyclings. Alle Aufgaben sind rund um dieses Motto aufgebaut.