Brauchtum in Rommerskirchen : Bruderschaftsfest in Widdeshoven und Hoeningen

Widdeshoven-Hoeningen Das Pfingstwochenende steht ganz im Zeichen der St. Sebastianus-Schützenbruderschaft Hoeningen. Wie dort gefeiert wird und was die Gäste erwartet.

An diesem Wochenende kann in Hoeningen und Widdeshoven endlich wieder gefeiert werden: Das Bruderschaftsfest der St. Sebastianus-Schützen-Bruderschaft Hoeningen startet am heutigen Samstag. Um 12 Uhr beginnen die Feierlichkeiten mit einem Dorffest auf dem Schützenplatz in Widdeshoven. Am Sonntagabend findet um 20 Uhr ein Festball zu Ehren des neuen Bruderschaftskönigs Heiner Hintzen in der Schützenhalle an der Rathausstraße in Widdeshoven statt. Für die musikalische Unterhaltung sorgt „DJ Stiefel“.