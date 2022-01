Polizei in Düsseldorf : Ein Polizist mit großer Nähe zum Bürger

Düsseldorf Marc Hullmann ist der neue Bezirksdienstbeamte für die Stadtteile Kaiserswerth und Kalkum. Dort ist er mit dem Fahrrad und zu Fuß unterwegs.

Für die Fahrt zu seinem Arbeitsplatz benutzt Marc Hullmann das Fahrrad, legt dann aber das letzte Stück mit der Rhein-Fähre zurück. „Das ist immer ein wunderbarer Einstieg in den Tag“, sagt der Polizist, der in Krefeld lebt. Seit Anfang Dezember ist er der Bezirksbeamte für Kalkum und Kaiserswerth und hat seinen Dienstsitz in der kleinen Wache in einem denkmalgeschützten Haus am Suitbertus-Stiftsplatz. „Das ist die wohl schönste Wache in Nordrhein-Westfalen“, sagt sein Kollege Stefan Sell. Er ist für Wittlaer und Angermund zuständig. Geteilt wird das Büro noch mit Wolfgang Stahl, der in Lohausen und Teilen von Stockum im Einsatz ist.