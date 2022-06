Brauchtum in Knittkuhl : Schützenfest ist Gemeinschaftssache

Düsseldorf In Hubbelrath haben Bruderschaft und Bürger das Fest organisiert und gefeiert. Das neue Schützenpaar ist Ulrich Schmidtke und Steffi Richter.

„Endlich wieder!“, sagt Heinz Schmoock erfreut, denn wie viele andere Brauchtumsveranstaltungen war auch das Schützenfest Hubbelrath zwei Mal wegen der Pandemie ausgefallen. Und so gingen Schmoock und die etwa 50 Mitglieder der St. Sebastianus Schützenbruderschaft Hubbelrath 1635 mit großer Freude an die Organisation des diesjährigen Schützenfestes. Für Heinz Schmoock ohnehin ein besonderes Wochenende, denn er stand erstmals als Brudermeister an der Spitze der Festtage. Aber den Ruhm möchte er nicht allein einstreichen. „Wir haben eine besonders große Unterstützung aller Bewohner in Hubbelrath“, sagt er. „Wann immer wir Hilfe gebraucht haben, haben wir sie sofort bekommen.“ Beim Schmücken des Dorfes mit Fähnchen zum Beispiel, aber auch um vorübergehenden Umbau des Dorfspielplatzes. Denn dieser wurde für das Festwochenende zum Schützenplatz, daher mussten die Spielgeräte abgebaut werden. „Durch eine tolle Nachbarschaftshilfe hat das aber gut geklappt“, sagt Schmoock. Die Landjugend hat unter anderem geholfen und ein befreundeter Landwirt hat die abmontierten Spielgeräte sorgsam abtransportiert und eingelagert.