Gewerbegebiet Rheinparkallee : InovisCoat GmbH wird gerade umstrukturiert

Der geschäftsführende Gesellschafter von Inovis Coat GmbH versucht sein Unternehmen durch hohe Investitionen in neue Filme zu retten. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Die Stadt sichert sich schon mal das Vorkaufsrecht für das Grundstück mit dem Produktionsstandort der Inovis Coat GmbH. Aber das Unternehmen führt seine Geschäfte in Eigenverwaltung fort, betont der Restrukturierungsberater. Es soll also fortbestehen, so die Botschaft.

Von Dorothee Schmidt-Elmendorff

(elm) Möglicherweise werden sich die Pläne der Stadt Monheim, die Grundstücke mit den Firmensitzen der Polaroid Film GmbH und der InovisCoat GmbH zu erwerben, mittelfristig gar nicht umsetzen lassen. Wie berichtet, hat sich die Stadt dafür ein besonderes Vorkaufsrecht gesichert. Anders als die Eintragung im Handelsregister, die auf eine Firmenlöschung der InovisCoat GmbH lautet, erahnen lässt, führe der Geschäftsführer die Geschäfte im normalen Betriebsablauf in Eigenverwaltung fort, erklärt Maximilian Berger, Wirtschaftsjurist mit dem Schwerpunkt Restrukturierung bei der Anwaltskanzlei Schneider Geiwitz & Partner. Eine etwaige Einstellung der Geschäfte hätte auch keinen Einfluss auf die Eigentumsverhältnisse, denn beide Unternehmen haben ihre Labor-, Büro- und Produktionsräumlichkeiten von einer Grundstücksgesellschaft nur gemietet.

Die InovisCoat ist 2005 als Ausgründung der AGFA entstanden mit dem Ziel, die Möglichkeiten der Mehrfachbeschichtung auf andere Anwendungsbereiche auszuweiten. Nach dem Umzug aus dem Chempark in Leverkusen nach Monheim entwickelte und produzierte die InovisCoat seit 2009 hauptsächlich das neu aufgelegte Sofortbildsystem. Dieser Produktionsbereich wurde im Jahr 2012 als eigenständige Business Unit ausgegründet und wird heute von der Polaroid Film GmbH fortgeführt.