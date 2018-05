Lokalsport: Volleyballerinnen trainieren schon wieder

Langenfeld Die Regionalliga-Frauen der SGL wollen die Zeit bis zum Start in die neue Saison intensiv nutzen.

In der nächsten Serie will sich die SGL in der Regionalliga stabilisieren und am liebsten die Platzierung der zurückliegenden Saison überbieten. Der erste Spieltag 2018/2019 bringt am 22./23. September die Aufgabe beim FC Junkersdorf Köln II, ehe sie am 29. September in der Halle Hinter den Gärten ihr erstes Heimspiel bestreitet. Dann will die SGL gegen Düsseldorf liebend gerne eine Revanche für die Pokal-Pleite nehmen.