Lokalsport : Pokal-Endspiel: SSV kämpft für eine gute Generalprobe

Schaffen wir das? SSV-Trainer Siegfried Lehnert muss den personellen Mangel verwalten. Foto: Ralph matzerath (archiv)

Langenfeld In den vergangenen Wochen waren bei den Bezirksliga-Fußballern des SSV Berghausen erhebliche Defizite zu erkennen. In der Defensive fehlte meistens die Stabilität und vorne die letzte Entschlossenheit. Eine Ursache für die Schwächen: Das Team von Trainer Siegfried Lehnert leidet schon über die gesamte Saison unter großen Personalsorgen. Als Berghausen zuletzt mit 1:3 in Uedesheim verlor, saßen in Dietmar Baumgarten und Joseph Ametepe bloß zwei Feldspieler auf der Bank.

Trotz allem wäre für Lehnert mehr drin gewesen. "Wir hatten zuvor gut trainiert und waren auf Uedesheim vorbereitet. Wir sind aber leider in einer Phase, in der es einfach nicht läuft und in der wir die Tore nicht machen. Die Luft ist scheinbar raus", erklärt der erfahrene Coach, der die Berghausener zum Ende der laufenden Saison nach neun Jahren verlässt.

Weil der SSV in den vergangenen fünf Meisterschafts-Partien jeweils Niederlagen einstecken musste, ist er auf den siebten Platz abgerutscht (47 Punkte). Um diesen Trend zu stoppen, wäre ein Erfolg am Sonntag (15.15 Uhr, Baumberger Straße) über den noch nicht gesicherten Lohausener SV hilfreich (Platz 14/34 Zähler). "Wir wollen so schnell wie möglich zurück in die Spur finden und die Saison vernünftig zu Ende spielen", betont Lehnert. Es geht ihm auch um eine gute Generalprobe fürs Finale des Kreispokals am 31. Mai (15 Uhr, Walder Stadion) gegen den Liga-Rivalen VfB Solingen.

(fas)