Lokalsport : Tuncel wartet auf den ersten echten Gegner

Die Schläge von Ercan Tuncel (l.) prasselten nur so auf seinem Gegner Mikheil Mosulishvili ein. Foto: Andreas Bornewasser

Monheim Der Monheimer Profi-Boxer gewinnt auch seinen sechsten Kampf ohne Probleme. Am 22. Juni tritt er im Kölner Maritim-Hotel an.

Wer ein erfolgreicher Box-Profi werden will, muss nicht nur über eine grundsolide Physis verfügen. Schließlich spielt die Psyche ebenfalls eine wichtige Rolle. Jetzt bewies der Monheimer Ercan Tuncel abermals, dass er sich in beiden Kategorien auf einem sehr hohen Niveau bewegt. Weil er sich auch gegen den Georgier Mikheil Mosulishvili frühzeitig durchsetzte, konnte er seine ersten sechs Profi-Kämpfe im Mittelgewicht (bis 72,6 Kilogramm) für sich entscheiden. "Mikheil war bisher zwar mein stärkster Gegner, aber der Kampf lief trotzdem sehr einseitig. Ich konnte mit ihm tun und lassen, was ich wollte", stellte Tuncel fest. Er wartet somit weiter auf seine erste richtige Herausforderung.