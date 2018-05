Lokalsport: Giants verabschieden Beckford und Jack

Leverkusen Beide US-Amerikaner spielten zu inkonstant für eine Vertragsverlängerung.

11,3 beziehungsweise 12,4 Punkte markierten Beckford und Jack durchschnittlich pro Partie - ordentliche Werte, die den Ansprüchen an einen Importspieler aber nicht genügen. "Wir haben beide Spieler mit einer sehr hohen Erwartungshaltung und mit ambitionierten Zielen vor der Saison verpflichtet", sagt Abteilungsleiter Frank Rothweiler. "Gerade an unsere US-Importspieler stellen wir sehr hohe Anforderungen an ihre Führungsrolle in der Mannschaft. Wie viele andere Spieler, konnten Donovon und Bruce leider keine konstanten Leistungen abrufen, weshalb wir uns entschieden haben, ihre Verträge nicht zu verlängern."