Fußball : Duell der befreundeten Trainer in Monheim

Monheim Dennis Ruess vom FCM und Marc Bach vom VfB Hilden kennen und schätzen sich, am Sonntag will aber jeder den Sieg im brisanten und reizvollen Derby der Fußball-Oberliga holen.

Am letzten Hinrunden-Spieltag musste der Oberliga-Zweite 1. FC Monheim (FCM) nach elf Spielen ohne Niederlage im Heimspiel gegen Ratingen 04/19 eine unnötige 2:3-Niederlage hinnehmen. Im brisanten und reizvollen Nachbarschaftsduell gegen den VfB Hilden wollen die Schützlinge von Trainer Dennis Ruess nun wieder in die Erfolgsspur zurückkehren und den siebten Heimsieg einfahren (Sonntag, 15 Uhr, Rheinstadion).

Während der ersten Niederlage nach drei Monaten ließ der FCM bei einer mäßigen Gesamtleistung die bewährten Tugenden vermissen, so dass die erste Heimniederlage zwangsläufig zustande kam. Bezeichnend: Nach zuvor zwei Gegentoren in acht Heimspielen kassierte man gegen die Ratinger mehr als die Hälfte der Gegentreffer vor heimischer Kulisse. „Die Niederlage hat sich während der letzten beiden Wochen mit dem Testspiel beim Kreisligisten TSV Urdenbach (4:1) und den drei Unentschieden in der Meisterschaft abgezeichnet. Es ist kein Beinbruch, und wir werden den Schalter wieder in die richtige Richtung legen, um während der letzten beiden Spiele vor der Winterpause unsere ausgezeichnete Hinrunde trotz der schweren Gegner zu vergolden“, sagt Ruess, der den Hebel vor der Partie gegen die Hildener mit dem befreundeten VfB-Trainer Marc Bach umlegen will. „Marc und ich sind eng befreundet, wobei sich auch unsere Familien privat außergewöhnlich gut verstehen. Zwischen uns findet insbesondere sportlich ein reger Austausch statt“, berichtet Ruess