Fußball-BIlanz : Baumberg schwankt, Monheim nicht

Monheim Der FC Monheim hat die zweitbeste Defensive der Liga und steht vor allem deshalb auf Rang zwei. So stabil wären die Sportfreunde Baumberg gerne, die den drittbesten Angriff und die drittschlechteste Defensive vereinen.

Der FC Monheim steht seit dem achten Spieltag auf Rang zwei und ist damit weiterhin erster Verfolger der Übermannschaft des SV Straelen, die sich mit der fast makellosen Bilanz von 48 aus 51 möglichen Punkten aus 17 Spielen die Herbstmeisterschaft gesichert hat. Dass die Bilanz des Spitzenreiters eben nicht makellos ist, liegt am FCM, der ihm an jenem achten Spieltag die einzige Niederlage zufügte: Philip Lehnert sorgte mit seinem Treffer in der 61. Minute für den 1:0-Sieg. Ab dem sechsten Spieltag blieben die Monheimer ganze elfmal ungeschlagen, was in anderen Spielzeiten, ohne eine Übermannschaft wie Straelen, für einen Titelkandidaten gereicht hätte. Das Team von Dennis Ruess stellt mit nur 16 Gegentreffern in 17 Spielen die zweitbeste Defensive hinter Straelen (14). Die 32 eigenen Treffer bedeuten auch eine Offensive im gehobenen Mittelfeld, die Balance stimmt also. Zur Bilanz gehört aber auch, dass die jüngsten vier Spiele nicht gewonnen wurden und es zum Hinrunden-Abschluss erstmals seit dem fünften Spieltag wieder eine Niederlage gab, und dass das 2:3 gegen Ratingen 04/19 die erste Heimniederlage der Saison war.