Tennis : Hertl verteidigt seinen Titel bei GW Langenfeld

Langenfeld Bei der elften Auflage des Sparkassen-Cups beim Tennisclub Grün-Weiß Langenfeld gab es hochkarätige Spiele in der Herren-Einzel-Konkurrenz, einige Überraschungen und in Max Hertl einen Titelverteidiger.

Bei der elften Auflage des Sparkassen-Cups beim Tennisclub Grün-Weiß Langenfeld hat Max Hertl seinen Vorjahrestitel verteidigt. Die Nummer 324 der deutschen Rangliste gewann die Einzel-Konkurrenz dieses offenen DTB-Ranglistenturniers der Kategorie A-6 Herren-Einzel beziehungsweise S-7 für die Seniorenkonkurrenzen 30 bis 70 Jahre auf der Anlage an der Lindberghstraße souverän: Mit 6:0, 6:3 sicherte sich der an Position sieben von 37 Teilnehmern gesetzte Hertl vom Kölner HTC Blau-Weiß im Endspiel gegen den talentierten 16-jährigen Tom Gentzsch vom TC Kaiserswerth die Siegprämie von 400 Euro bei der mit insgesamt 1000 Euro prämierten Herren-Konkurrenz. Die übrigen Einzel-Konkurrenzen einschließlich Nebenrunden finden in der laufenden Woche statt.

Generell wurde den Zuschauern auf der gut besetzten Terrasse an der Lindberghstraße gutes Tennis geboten. Bereits im Achtel- und Viertelfinale gab es sehenswerte Spiele: So verlor unter anderem der an eins gesetzte Yannick Born (Kölner HTC Stadion Rot-Weiß/DTB 92) in Runde zwei gegen Mark Simons (TC Lese Grün-Weiß Köln/DTB 399) knapp im Match-Tiebreak (6:7, 6:4, 10:12), während der an drei gesetzte Moritz Poswiat (Solinger TC 1902/DTB 171) erst nach hartem Kampf gegen Marcel Hornung (TK Blau-Weiß Aachen/DTB 206) knapp im Match-Tiebreak unterlag (2:6, 7:5, 7:10). Die weiteren Spiele ab Viertelfinale: Simons – Nils Sieben (Marienburger SC) 6:2, 6:2, Hertl – Mika Berghaus (Rochusclub Düsseldorf) 6:4, 6:2, Gentzsch – Philipp Born (Kölner HTC Stadion Rot-Weiß) 6:2, 6:1. Halbfinale: Hertl – Simons 6:4, 6:2, Gentzsch – Hornung (Sieg ohne Spiel wegen Erkrankung Hornung).