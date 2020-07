Zwei neue Keeper : SFB II stärken die Torwart-Position

Spielertrainer Sven Steinfort (r.) bereitet die Zweitvertretung der Sportfreunde Baumberg auf die Saison in der Bezirksliga vor. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Die Personalsorgen des Fußball-Bezirksligisten bei den Torhütern sind Vergangenheit. Auch in anderen Mannschaftsteilen gibt es Veränderungen im Team von Spielertrainer Sven Steinfort.

Am 9. Juli sind die SFB mit einer intensiven Vorbereitungsphase gestartet – danach wurde die Anzahl der Einheiten erhöht. „Die Muskeln müssen wieder aufgebaut werden. Es reicht nicht aus, nur joggen zu gehen. Stattdessen muss unsere Mannschaft angemessen gefordert werden“, betont Steinfort, der insgesamt elf Tests vereinbarte. Unter anderem treffen die Baumberger auf den TSV Ronsdorf (19. Juli), den VfB Solingen (28. Juli) und de DV Solingen (12. August).

In den vergangenen Wochen hat sich bereits der erfahrene Abwehrspieler Björn Weber verabschiedet, den es zum Lokalrivalen und Bezirksliga-Aufsteiger 1. FC Monheim II zieht. Durch Verletzungen wurde der 25-Jährige in der letzten Saison immer wieder zurückgeworfen. Steinfort: „Wir müssen akzeptieren, dass Björn in Monheim mit seinen Freunden spielen will.“ Mit bislang unbekanntem Ziel verlässt auch Nathan Spari Ramos den Verein.