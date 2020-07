Fußball-Bezirskliga : HSV trennt sich von Cartus und setzt auf die Jugend

Geht jetzt für den HSV auf Torejagd: Mehmet Sezer (am Ball). Foto: Miserius, Uwe (umi)

Langenfeld Neuer Trainer, neue Spieler, neue Philosophie: Die Langenfelder Bezirksliga-Fußballer haben in der Corona-Zwangspause einen großen Umbruch vollzogen.

Der Fußball-Bezirksligist HSV Langenfeld hat die Corona-Zwangspause genutzt, um sich neu aufzustellen. Obwohl die vergangene Saison auf Platz neun ordentlich endete, trennt sich der Verein nach nur einem Jahr von seinem Trainer Daniel Cartus. „Wir hatten Meinungsverschiedenheiten über die Ausrichtung unseres Vereins“, erklärt der Sportliche Leiter Daniel Gerhardt. „Der Vorstand wollte die Schnittstellen zwischen dem Jugend- und dem Seniorenbereich verbessern, was Daniel Cartus anders gesehen hat. Trotzdem hat er bis zu seinem letzten Tag sehr gut gearbeitet.“

Um die neue Vereinsphilosophie umzusetzen, haben die Langenfelder einen Nachfolger aus den eigenen Reihen bestimmt. Der bisherige Jugendleiter Lukas Beruda (36) wird die Erste Mannschaft trainieren. „Er bringt frischen Wind mit, weil er mit jungen Talenten gut klar kommt. Wir wollen in den nächsten Jahren nicht mehr viele externe Neuzugänge holen, sondern auf die eigene Jugend setzen“, betont Gerhardt. Der HSV verfügt über eine solide Nachwuchsabteilung, deren A-Jugend in der Bergischen Leistungsklasse eine gute Rolle spielt.

Auch an anderen Stellen baut der HSV um. Der bisherige Co-Trainer Julian Ramos-Lucas verlässt den Klub und übernimmt die B-Jugend von Rhenania Hochdahl. Zwar bleibt Heiko Schornstein weiterhin Assistent, doch er wird nun von Kevin Pantano begleitet. Pantano ist ein Langenfelder Urgestein, das lange für die Zweite Mannschaft in der Kreisliga aktiv war. Zudem wird Sascha Schermuly neuer Torwarttrainer, der ebenfalls in der Reserve des HSV zu Hause war.