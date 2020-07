1. FC Monheim startet ins Training : Coach Ruess bittet zur „Vor-Vorbereitung“

Trainer Dennis Ruess bereitet den 1. FC Monheim auf die anstehende Saison in der Oberliga vor. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Der 1. FC Monheim ist wieder im Training. In allen Mannschaftsteilen gibt es personelle Veränderungen. Bemerkenswert ist der Transfer des Torjägers Dimitrios Touratzidis vom SC Union Nettetal ins Rheinstadion.

Endlich wieder Training – Nach rund vier Monaten Pause standen die Oberliga-Fußballer des FC Monheim (FCM) wieder gemeinsam auf dem Platz. Aufgrund der Bauarbeiten im Rheinstadion wich die Mannschaft von Trainer Dennis Ruess in das Jahnstadion der SG Monheim Leichtathletik aus, um auf Naturrasen trainieren zu können. „Es war wirklich sehr schön, die Jungs wiederzusehen“, sagte Ruess. „Allerdings fehlt nach wie vor der Alltag, weil wir weiter diverse Hygienevorschriften einhalten müssen.“

Momentan gilt es vornehmlich, die durch die Corona-Pandemie entstandenen Defizite zu beheben. Demnach sollen die Bewegungsabläufe wiederholt und technische Aufgaben bewältigt werden. Die Monheimer trainieren immer drei Tage hintereinander, ehe sie einen freien Tag haben. „Wir sind aber eher in einer Vor-Vorbereitung“, erklärt der Coach. Am Wochenende des 18. und 19. Juli warten daher gleich mehrere Einheiten auf die Akteure, ehe sie eine Woche Urlaub bekommen.

Die intensive Vorbereitung beginnt indes erst Ende Juli, da nicht vor September mit dem Saisonstart zu rechnen ist. Dann stehen gleich fünf Einheiten pro Woche auf dem Programm, in denen an den Feinheiten gearbeitet werden soll. Parallel hat das Trainerteam insgesamt neun Testspielgegner verpflichtet, um die Lernprozesse sichtbar zu machen und Probleme zu offenbaren. Zum Beispiel trifft der FCM auf den FC Wegberg-Beeck, Bonner SC (beide Regionalliga West), FC Pesch, FC Hürth (beide Oberliga Mittelrhein), Rather SV und SC Kapellen-Erft (Landesliga). Jedoch stehen die genauen Termine bislang noch nicht fest.