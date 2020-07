Fußball : Ben Harneid verlängert seinen Vertrag

Monheim Der 20-jährige Innenverteidiger Ben Harneid hat bei den Sportfreunden Baumberg bis 30. Juni 2023 unterschrieben. Vorsitzender Jürgen Schick bescheinigt dem Talent eine starke Weiterentwicklung in seinem ersten Seniorenjahr.

Die Sportfreunde Baumberg (SFB) haben ein Talent langfristig an sich gebunden: Ben Harneid hat seinen bestehenden Vertrag um gleich drei Jahre bis 30. Juni 2023 verlängert. Der 20-jährige Innenverteidiger hat gerade erst sein erstes Seniorenjahr hinter sich und absolvierte in der vergangenen Saison bereits 17 Spiele in der Fußball-Oberliga für die SFB. Der gebürtige Solinger war zu Beginn der Spielzeit 2019/20 aus der U19 von Viktoria Köln an die Sandstraße gekommen.