Niederrhein Tennis Trophy : Tom Gentzsch glänzt im Finale

Willich Bei der Niederrheinn Tennis Trophy in Willich wehrt der 16-Jährige im Finale vier Matchbälle ab. Anschließend gewinnt er den zweiten Satz mit 7:5 und den dritten im Tiebreak mit 10:8.

(RP) Zum nunmehr sechsten Mal machte die Niederrhein Tennis Trophy (NTT) Station bei der Tennisgemeinschaft Willich, wo die Nico Michel-Hanke und Lars Zimmermann insgesamt 138 Meldungen verbuchten. Damit wurde gleichzeitig auch für einen neuen Teilnehmerrekord der NTT in Willich gesorgt. Das Teilnehmerfeld war nicht nur zahlenmäßig gut besetzt, es zeigte auch spannende bis hochklassige Duelle auf dem Sandplatz.

Den krönenden Abschluss des Turniers bildete die Begegnung zwischen Tom Gentzsch und Nils Löchterfeld in der offenen Herrenklasse. Nachdem Gentzsch schon mit 1:6 und 1:5 bei einem Punktestand von 15:40 zurück lag, gelang es ihm noch, die Partie zu drehen und den zweiten Satz mit 7:5 zu gewinnen. Den entscheidenden dritten Satz gewann Gentzsch dann ebenfalls im Tiebreak mit 10:8. Im Nachhinein war es eine Finalpartie, die bei der NTT Seltensheitswert hat. Dem 16-jährigen Nachwuchsspieler des TC Kaiserswerth gelang es gegen den an Nummer zwei gesetzten Nils Löchterfeld (Parkhaus Wanne-Eickel, WTV) immerhin vier Matchbälle abzuwehren. Als Belohnung für den Sieg gab es anschließend einen Siegerscheck in Höhe von 350 Euro. Bei den offenen Damen verpaste es Katharina Herpertz, ihren Sieg aus der Vorwoche zu wiederholen. Gegen die Höllanderin Ank Vullings unterlag sie klar mit 4:6, 1:6.