Fußball : „Dorfverein“ Reusrath muss gar 150 Prozent geben

Moritz Kaufmann kann sich nach zwölfmonatiger Leidenszeit nach einem Kreuzbandriss wieder auf dem Platz zeigen. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Zum ersten Mal spielt der SC Reusrath in der kommenden Saison 2020/2021 in der Fußball-Landesliga. Obwohl die Mannschaft von Trainer Ralf Dietrich zum Zeitpunkt des Saisonabbruchs „nur“ Dritter war, darf sie nach der Entscheidung des Fußballverbands Niederrhein auch als Herbstmeister aufsteigen. „Der Aufstieg ist kein Geschenk, sondern die Regelung ist fair. In der Hinrunde hat jeder gegen jeden gespielt“, betont SCR-Trainer Ralf Dietrich.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Fabian Schmitt

Unlängst starteten die Reusrather mit vier lockeren Einheiten in die Vorbereitung. Zunächst sollen die Akteure wieder an ihren geliebten Sport herangeführt werden, obgleich einige Säulen während der Coronavirus-Pandemie viel Eigenverantwortung übernahmen und sich fit hielten. „Unsere Jungs arbeiten sehr akribisch und engagiert“, lobt SCR-Teammanager Marcel Pollet. „Die neue Normalität ist mit vielen Hygiene- und Abstandsregelungen verbunden, die wir aber schon sehr gut verinnerlicht haben.“

In diesem Jahr haben den SCR besonders viele Anfragen zu Testspielen erreicht, weil der frischgebackene Landesligist wohl ein attraktiver Gegner ist. An manchen Wochenenden will Trainer Ralf Dietrich sogar zwei Tests bestreiten, damit jeder aus dem rund 30 Spieler umfassenden Kader Praxis erhält. „Es ist schwierig, die Vorbereitung zu planen, weil der genaue Termin des Saisonstarts noch offen ist. Vielleicht legen wir zwischendurch eine einwöchige Pause zur Regeneration ein. Als Dorfverein müssen wir in der Landesliga aber 150 Prozent geben, um den Klassenerhalt zu erreichen“, betont Pollet. Unter anderem bestreitet Reusrath Tests gegen den SSV Berghausen, FC Pesch, Fortuna Köln II, HSV Langenfeld und TuSpo Richrath.