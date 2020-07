Coronavirus : In Monheim 32 Infizierte, in Langenfeld 14

Langenfeld/Monheim Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Mittwoch 123 Infizierte, 13 weniger als am Tag davor. Von diesen aktuellen Covid-19-Kranken wohnen 32 in Monheim und 14 in Langenfeld

Außerdem gibt es in Erkrath 6 Infizierte, in Haan 2, in Heiligenhaus 4, in Hilden 15, in Mettmann 1, in Ratingen 13, in Velbert 35 und in Wülfrath 1. Wie berichtet, hatte eine Hochzeitsfeier in Monheim, an der auch Langenfelder teilgenommen hatten, zum Anstieg der Fallzahlen in beiden Städten geführt. Insgesamt 1058 Menschen gelten inzwischen als genesen. Bislang zählt der Kreis Mettmann 82 Corona-Tote. Die aktuelle Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten 7 Tage) ist auf 21,2 gesunken; am Dienstag lag sie noch bei 24,5.