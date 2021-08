In Langenfeld und Monheim : Polizei ahndet 51 Verstöße bei Schwerpunktkontrolle

Langenfeld/Monheim Das „Projekt Korrekt“ soll laut Polizei der Bekämpfung von Verkehrsunfällen mit Fußgängern und Fahrradfahrern dienen und für mehr Sicherheit auf den Straßen sorgen. Die Bilanz des jüngsten Kontrolltags gibt es hier.

Fußgänger und Radfahrer standen jetzt bei einer Schwerpunktkontrolle zur Verkehrssicherheit im Fokus der Kreispolizeibehörde Mettmann. Im Rahmen des Einsatzkonzeptes „Projekt Korrekt“ waren am Donnerstag zwischen 12 bis 18 Uhr insgesamt 60 Beamte in ausgewählten Städten des Kreises eingesetzt. Unterstützt wurden die speziell ausgebildeten Polizisten der Abteilung Verkehr der Behörde in Mettmann von Einsatzkräften der Bereitschaftspolizei Köln, so dass in den Städten Ratingen, Hilden, Langenfeld und Monheim gezielt das Verhalten der Zielgruppen kontrolliert und notfalls geahndet werden konnte.