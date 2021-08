Frauenfußball, Niederrheinliga : HSV-Frauen feiern klaren Auftakterfolg

Trainer Carsten Kerkhoff freut sich auf das erste Heimspiel der Saison. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Erfolgreicher Auftakt für den HSV Langenfeld: Die Hucklenbrucherinnen sind mit einem 4:1 in Hemmerden in die Fußball-Niederrheinliga gestartet. Sonntag kommt die SSVg Velbert, gegen die es in der Vorsaison eine Niederlage gab. Selbstvertrauen sei aber da, sagt Trainer Carsten Kerkhoff.