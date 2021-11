Neue Pläne für Neusser Ausfallstraße : Jülicher Landstraße wird Tempo-30-Zone

Im Grünstreifen am Maoam-Werk entsteht ein neuer Radweg, der vor der Kreuzung Am Krausenbaum auf die Fahrbahn geleitet wird. Das wird von der Politik kritisiert. Foto: Christoph Kleinau

Neuss Die Ausfallstraße wird zwischen Konrad-Adenauer-Ring und Eisenbahnunterführung umgebaut. Es gibt mehr Platz für Grün, Radfahrer und Fußgänger. Dass die Fahrbahn dabei abschnittsweise auf sechs Meter reduziert wird, hat weitreichende Folgen.

Die Stadt traut sich was. Auf der Jülicher Landstraße, einer Aus- beziehungsweise Einfallstraße zwischen Autobahndreieck Neuss-West und Innenstadt, soll künftig Tempo 30 gelten. Zumindest für den 350 Meter langen Abschnitt zwischen der Einmündung der Straße Am Krausenbaum und der Eisenbahnunterführung ist das geplant. Ginge es nach vielen Anwohnern, die die modifizierten Umbaupläne für diese Hauptverkehrsachse mit täglich 14.000 Kfz-Bewegungen noch vor den Planungspolitikern zu sehen bekommen haben, würde Tempo 30 sogar bis zum Friedrich-Ebert-Platz ausgedehnt.

Viele tolle Maßnahmen konnte Juliana Conti (SPD) aus den jetzt beschlossenen Plänen herauslesen. So bekommen Radfahrer und Fußgänger mehr Platz, mitunter zulasteten der Autofahrer. Diese Verschmälerung ist auch der Hauptgrund für Tempo-30 auf einer in diesem Teilstück nur noch sechs Meter breiten Fahrbahn. Grüner wird es auch in dieser „Einflugschneise“. Der Mittelstreifen im Abschnitt vor der Polizeibehörde wird verbreitert, die Durchfahrlücke in Höhe der Tankstelle geschlossen. Sogar der baumlose Abschnitt zwischen Saar- und Kantstraße wird begrünt. Die Zahl der Bäume im Umbauabschnitt steigt von 24 auf 32, die Zahl der Parkplätze reduziert sich allerdings von 51 auf 44.