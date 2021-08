Auktion in Langenfeld : Gruppe „Falter“ mach Appetit auf Kunst in der Kantine

Langenfeld Weil in Zeiten von Corona Kunst und Kultur häufig zu kurz kommen, veranstaltete eine Langenfelder Firma eine Bilderwahl. Jetzt verschönern Gemälde die Kantine.

„So gingen insgesamt 2795 Euro an die Künstlergruppe Falter. Zusätzlich konnten bei einer Auktion im Rahmen der Veranstaltung zehn kleinformatige Bilder aus dem Fundus der Falter versteigert werden, das erbrachte weitere 535 Euro“, sagte Cara Kanter von der Unternehmskommunikation. Insgesamt ergibt das einen Betrag von 3330 Euro. Geschäftsführer Roman Schulz-Dobrick spendete den gleichen Betrag an die Aktion „NRW hilft“, um damit Betroffene der Hochwasserkatastrophe zu unterstützen.

Der Startschuss für das Projekt war im Mai gefallen. Seitdem gab es bis in den August hinein für alle Beschäftigten insgesamt drei Ausstellungen im Sozialraum. In der ersten ging es um Strandgut, in der zweiten um Lebenslust und in der dritten um Summertime.