Anrufe in Langenfeld und Monheim : Polizei warnt vor Trickbetrügern vom „Solarportal“

Anrufe in Langenfeld und Monheim

Die Polizei warnt vor Betrugsversuchen am Telefon. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Langenfeld Die Polizei warnt vor einer neuen Maschen von Trickbetrügern, die sich am Telefon als von den Städten Langenfeld und Monheim beauftragte Vertreter des „Solarportal Deutschland“ ausgeben.

Die Kreispolizeibehörde Mettmann hat in den vergangenen Tagen vermehrt Fälle von betrügerischen Anrufen in den Städten Langenfeld und Monheim registriert. Dabei hatten sich die Anrufer am Telefon als von der Stadt beauftragte Mitarbeiter eines Privatunternehmens namens „Solarportal Deutschland“ ausgegeben. Sie versuchten, Beratungstermine vor Ort zu vereinbaren, teilt die Polizei mit. Allerdings hätten die Städte Langenfeld und Monheim kein Privatunternehmen namens „Solarportal Deutschland“ damit beauftragt, Beratungstermine zum Solarausbau zu vereinbaren.