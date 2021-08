Führung für Bürger : Monheims Mitte wird Schmuckstück

Isabell Port (mitte) führte Bürger durch die neue Stadtmitte in Monheim. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Verwaltung und Peto30 plus hatten zum Rundgang über die Baustelle in der Stadtmitte eingeladen. 80 Interessenten kamen. Mit Charme, Selbstbewusstsein und Stolz auf das, was sich im Zentrum der Gänselieselstadt tut, führte Isabel Port, Geschäftsführerin der Einkaufszentren, sachkundig über das Gelände.