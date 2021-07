Jetzt anmelden : So startet die VHS ins Herbstprogramm

Langenfeld Der neue Katalog liegt im Rathaus und an vielen weiteren Stellen im Stadtgebiet aus. Eine Anmeldung für Kurse, Vorträge und Führungen ist bereits jetzt möglich.

In der ersten Jahreshälfte sind sämtliche Kurse, Kultur- und Weiterbildungsangebote an der Volkshochschule wegen Corona ausgefallen. „Aber jetzt sind wir wieder da“, sagt VHS-Leiter Christian Fliegert. Nach der langen Pause freut sich sein Team umso mehr, das neue Programm für das zweite Halbjahr 2021 präsentieren zu können. Der neue Veranstaltungskatalog liegt ab sofort im Rathaus, im Kulturzentrum und an vielen weiteren Stellen im Stadtgebiet aus. „Wir sind guter Dinge, dass der Kursbetrieb in der zweiten Jahreshälfte wie geplant und im gewohnten Umfang durchgeführt werden kann“, sagt er. Dennoch rät er dazu, sich kurz vor dem Start der Veranstaltung auf der Internetseite zu informieren.