Corona-Lage am Donnerstag : Inzidenz im Kreis Mettmann steigt leicht

Kreis Mettmann Insgesamt meldet der Kreis Mettmann zwei Neuinfektionen, beide aus einer Stadt. Unser Überblick über die Corona-Zahlen am Donnerstag.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen waren im Kreis Mettmann am Donnerstag 38 Infizierte erfasst, zwei weniger als am Mittwoch. Davon leben in Erkrath 10 (+3, 2 neu erkrankt, 0 genesen), in Haan 1 (+/-0, 0 neu erkrankt, 0 genesen), in Heiligenhaus 2 (-1, 0 neu, 1 genesen), in Hilden 7 (-1, 0 neu, 1 genesen), in Langenfeld 2 (unverändert), in Mettmann 3 (-1, 0 neu, 0 genesen), in Monheim 8 (-1, 0 neu erkrankt, 1 genesen), in Ratingen 2 (-1, 0 neu, 0 genesen), in Velbert 3 (+/-0, 0 neu, 1 infiziert) und in Wülfrath 0 (0 aktuell Infizierte). Einige Zahlen weisen Unstimmigkeiten auf, die laut Kreis an einer Softwareumstellung liegen. Am Donnerstag meldet das Gesundheitsamt insgesamt zwei Neuinfektionen.