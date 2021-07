Polizeieinsatz an Rheinpromenade Monheim : Nach Spritztour: Polizei stellt Rollerdiebe in Monheim

Monheim Opfer eines dreisten Rollerdiebstahls sind am Dienstagnachmittag zwei junge Leverkusener geworden (15 und 16 Jahre alt). Sie informieren ein Streife und der gelingt es, den Rollerdieb zu fassen.

(og) Wie die Polizei mitteilt, haben die beiden Jungen einen Ausflug nach Monheim gemacht, sich dort auf eine Bank an der Promenade gesetzt. Die Roller stehen in unmittelbarer Nähe. Ein Junge und ein junger Mann sprechen sie an, wollen eine Runde mit den Rollern drehen, was die Leverkusener nicht erlauben. Daraufhin steigt der ältere auf einen der Roller, dessen Schlüssel steckt, und will davon fahren. Der 15-jährige Leverkusener kann noch auf den Soziussitz springen und will den Mann zum Umkehren bewegen. Dieser stößt ihn jedoch vom Sitz, sodass sein Kumpane aufspringen und das Duo gemeinsam fliehen kann. Der 15-jährige Leverkusener wird bei dem Sturz nicht verletzt. Das ist gegen 17.30 Uhr.