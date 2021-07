Langenfeld : Malteser bieten FSJ als Ausbilder für Erste Hilfe

Langenfeld Die Malteser bietet ein FSJ im Hausnotruf-Einsatzdienst oder als Ausbilder für Erste Hilfe an. Voraussetzung: 18 Jahre und ein Führerschein.

(elm) Vielejunge Erwachsene haben jetzt ihre Schulzeit beendet und auch schon einen Ausbildungs- oder Studienplatz gefunden. Für diejenigen, die nach der Schule erst einmal etwas anderes machen wollen, bietet sich ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) an. Auch die Malteser bieten in ihren Diensten Plätze für ein Freiwilliges Soziales Jahr an. Unter dem Motto „Engagieren und fürs Leben lernen“ wartet beispielswiese im Hausnotruf-Einsatzdienst oder als Ausbilder für Erste Hilfe ein anspruchsvolles und abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld auf die jungen Freiwilligendienstleistende. Neben der gründlichen Einarbeitung in die besondere Arbeit finden auch regelmäßig Seminare statt, zu denen alle Freiwilligen der Malteser bundesweit zusammenkommen.