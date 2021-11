Kultur in Hochneukirch : Zukunft des Hausmuseums ist notariell gesichert

Hochneukirch Eine gemeinnützige Gesellschaft wurde nun offiziell bei einem Notartermin gegründet, um das Hausmuseum weiter zu erhalten. Wie Inge Broska darauf reagierte.

Fernziel sei es, in dem künftigen Kunst- und Kulturzentrum an der Hochstraße in Hochneukirch ein- bis zweimal im Monat kulturelle Veranstaltungen zu organisieren, berichtet Broska, die kürzlich ein „Corona-Stipendium“ für ihre künstlerisch und dokumentarisch wertvolle Fotosammlung vom Land Nordrhein-Westfalen erhalten hat. „Das wird das Startkapital für unsere gUG“, sagt sie und skizziert ein weiteres Vorhaben: „Wir suchen jetzt jemanden, der oben im Hausmuseum einziehen, dort im Bestand forschen oder sich von der Umgebung zu eigenen künstlerischen Arbeiten inspirieren lassen möchte“, sagt die 79-Jährige.

Mit ihrem Lebensgefährten, der ebenfalls Künstler war, möchte sie dann nur noch die übrigen Etagen nutzen: „Ich bleibe auf jeden Fall bis an mein Lebensende in dem Haus“, nimmt sich Broska vor. Und sie hat jetzt begonnen, unterstützt von ihren Helfern aus der gUG, den riesigen Sammlungsbestand in Haus und Garten neu zu ordnen und zu konzentrieren. Dazu biete sich die Corona-Zeit an, denn Events im Hausmuseum und Führungen seien bekanntermaßen zur Zeit kaum möglich. Doch eines will Inge Broska auch im neuen Kulturzentrum nicht missen: ihre Begegnungen mit Kindern und deren Reaktionen auf die außergewöhnliche Sammlung.