Neues Verkehrskonzept in Langenfeld-Richrath : Initiative bietet Stadt Unterstützung an

Initiative bietet Stadt Unterstützung an

Neues Verkehrskonzept in Langenfeld-Richrath

Das Verkehrsaufkommen in Richrath ist hoch – hier die Kaiserstraße. Für Radler wird es oft brenzlig. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Das neue Verkehrskonzept der Stadt für Richrath soll im September im Ausschuss vorgestellt werden. Es soll den Verkehr aus Richraths Mitte herausführen.

() Die Verkehrssituation in Richrath ist für viele Anwohner nicht befriedigend: zu viel Autoverkehr, zu wenig Radwege, zu laut. Seit Anfang 2020 versucht die Initiative ProRiMi (Pro Richrath Mitte) die Kritiker hinter sich zu versammeln, um mehr Schlagkraft zu bekommen. Jetzt hatte die Stadt zu einem Worshop geladen, bei dem Bürger Gestaltungsvorschläge gemacht haben, die im Verkerhskonzept der Stadt Berücksichtigung finden sollen. Doch das genügt der Intitiative nicht.

Zwar haben die Mitglieder von ProRiMi um Rolf Florczak sich bei der zuständigen Referatsleiterin Sabine Janclas für den Bürgerworkshop bedankt, doch eigentlich finden sie, hätten zu wenige Richrather Gelegenheit gehabt, sich zu äußern. In einem offenen Brief haben sie das an Sabine Janclas geschrieben.