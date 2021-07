Im August : Jazzband spielt in der Wasserburg

Die New Orleans Jazz Band of Cologne ist als Botschafter des traditionellen New Orleans Jazz weltweit unterwegs. Foto: RP/Band

Langenfeld Für den Auftritt im August können Karten im Schauplatz-Foyer erworben werden

Nach einer über neun Monate langen Corona Pause ist die „New Orleans Jazzband of Cologne“ wieder auf Tour. Am 13. August, 19 Uhr, treten die Musiker in der Wasserburg Haus Graven auf und am 24. Oktober endet die diesjährige Herbsttour mit dem amerikanischen Bassisten Mark Brooks traditionell im Schauplatz Langenfeld, sagt Reinhard Küpper. Karten für das Konzert in der Wasserburg kosten zehn Euro. Vorverkauf im Schauplatz-Foyer, Hauptstraße 129.