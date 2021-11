Gründerszene Solingen : Weitere Coworking-Standorte im Stadtgebiet geplant

Solingen Die Corona-Pandemie hat insbesondere im vergangenen Jahr Solinger Startups und junge Gründer getroffen. Seit dem Frühjahr erfährt die Coworking Space Solingen aber wieder eine Belebung.

Flächen sind ausreichend vorhanden auf dem Gelände des Gründer- und Technologiezentrums (GuT) am Grünewald in Höhscheid. „Zwei Baufelder sind noch frei“, sagt GuT-Prokurist Sven Anders Wagner. Dort könnte man die bisherigen 4500 Quadratmetern des GuT mehr als verdoppeln. „Das ist aber derzeit nur eine Idee, die aber möglich wäre. Wir überlegen jedoch auch, ob dies überhaupt Sinn machen würde“, sagt Wagner auch mit Blick auf die Zukunft des GuT, das aktuell eine Auslastung von 90 Prozent hat.

Zumal bei allen Überlegungen nach wie vor die Corona-Pandemie eine große Rolle spielt. Die hat seit Mitte des vergangenen Jahres auch den Coworking-Space in Haus 4 an der Grünewalder Straße nachhaltig ins Hintertreffen geraten lassen. „Wir haben Einbrüche um die 50 Prozent erlebt“, sagt Wagner.

Während andere Coworking Spaces dicht gemacht haben, hat in Solingen sogar noch ein neues Center eröffnet. Vor Jahresfrist an der Linkgasse in der City in den Räumen einer ehemaligen Apotheke. Wirtschaftsförderung, GuT und Stadtentwicklungsplanung haben hier vor allem für Startups und junge Gründer eine zusätzliche Anlaufstelle geschaffen. Finanziert wird dieses Projekt, das zunächst auf zwei Jahre angelegt ist, mit Mitteln aus dem Förderprogramm „City 2013“ und des GuT sowie mit einer Spende der Gerd-Kaimer-Bürgerstiftung.