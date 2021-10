Vorweihnachtszeit in Monheim : Monheimer Adventsfenster öffnen wieder

Monheim Der Advent naht mit großen Schritten, und damit auch liebgewordene Traditionen. Nach der Zwangspause im vergangenen Jahr kann sich dieses Jahr wieder abends getroffen werden.

Die begehbaren Adventsfenster sind seit mehr als zwei Jahrzehnten ein fester Bestandteil der Monheimer Weihnachtszeit. Nach einem Jahr pandemiebedingter Pause wollen die Organisatoren diese Tradition nun fortsetzen. Vom 1. bis 23. Dezember öffnet daher in Monheim an jedem Abend ein Adventsfenster, sodass die Monheimer gemeinsam die Adventszeit einläuten können.

Jedes Jahr versammeln sich die Anwohner der einzelnen Nachbarschaften an den weihnachtlich dekorierten Fenstern und singen Weihnachtslieder. „Wir freuen uns wieder auf schön geschmückte Fenster, besinnliche oder lustige Texte, ein heißes Getränk mit Plätzchen und gemeinsames Singen“, sagt Koordinatorin Elfi Allmendinger. Die Tradition liegt ihr besonders mit Blick auf ältere Mitbürger am Herzen. In der Vergangenheit habe sie das Feedback bekommen, dass diese die abendlichen Treffen sehr genießen. „Für viele, die alleine sind, ist das besonders schön“, so Allmendinger.