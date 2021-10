Marienburg in Monheim : Großer Hof: Scheune wird zum Hotel

Monheim Der Pächter der Marienburg will die benachbarte Scheune des Großen Hofes in sein Tagungs- und Kongresszentrum einbeziehen. Dort sollen neben einer Küche neun weitere Hotelzimmer entstehen. Die Scheune dient momentan als Lagerfläche und Stellplatz für Wohnmobile.

„Das Gericht hat uns in 2020 in allen Punkten Recht gegeben und der Stadt einen längeren Handlungskatalog aufgegeben“, berichten die Kläger. Aber das Urteil sei noch nicht rechtskräftig, weil die Stadt Monheim die Zulassung zur Berufung beantragt habe.

Mario Nießen, der die Grillakademie im Kutscherhaus leitet, pendele immer noch zwischen der Betriebsstätte in Zaunswinkel und der Marienburg hin und her. Das hemme die Betriebsabläufe. „Wir bauen ein Haus im Haus, so dass die denkmalgeschützte Gebäudehülle unangetastet bleibt“, so Zimmer. Bei der Gelegenheit werde auch das alte Dach saniert, das zudem mehrere Sturmschäden erlitten habe. Dafür werde er das Gebäude von der Eigentümerfamilie Bonse pachten und den Umbau selber tragen.