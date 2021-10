A3-Baustelle : Engpässe zwischen Langenfeld und Opladen

Langenfeld/Leverkusen Die Arbeiten auf der A3 zwischen Langenfeld und Leverkusen gehen weiter. Autofahrer müssen sich auf weitere Behinderungen einstellen.

(RP) Auf der A3 kommt es zwischen dem Autobahndreieck Langenfeld und der Anschlussstelle Leverkusen-Opladen zu nächtlichen Engpässen: Mittwochnacht (27./28. Oktober) von 20 bis 5 Uhr steht den Autofahrern in Richtung Oberhausen nur eine Fahrspur zur Verfügung, Donnerstagnacht (28./29.10.) von 20 bis 5 Uhr ist in Richtung Frankfurt ebenfalls nur eine Fahrspur frei. Die Autobahn GmbH Rheinland baut in diesen Nächten die Verkehrsführung um. Anschließend werden weitere Hohlräume unterhalb der Fahrbahn verfüllt.