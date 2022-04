Sechs Jahre lang saniert : Alter Hauptschulbau in Opladen vor der Vollendung

Blick in den offefen Dachstuhl bei einer Begehung der Hauptschule Im Hederichsfeld, deren umfassende Sanierung sich dem Ende zuneigt. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Es war eine der längsten und aufwendigsten Schulsanierungen der vergangenen Jahre in Leverkusen. Nach sechs Jahren steht der Umbau des Gebäudes Am Hedrichsfeld vor dem Abschluss. Ratsmitglieder schauten sich am Donnerstag in Opladen den Fortschritt genauer an.