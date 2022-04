Börse in Leverkusen : Aussteller für Tag der Ausbildung gesucht

Börse in Leverkusen

Leverkusen Fachkräftemangel macht Unternehmen zu schaffen. Der Tag der Ausbildung am 16. und 17. September am Opladener Berufskolleg soll Abhilfe schaffen und Stellen vermitteln. Es werden noch Aussteller gesucht.

Die Wirtschaft schaltet in den Krisenmodus, der Fachkräftemangel bliebt gleichwohl ein Hauptproblem vieler Branchen. „Es gilt deshalb alles zu tun, um mehr junge Menschen für eine Ausbildung zu gewinnen“, sagt Rechtsanwalt Andreas Tressin, Geschäftsführer der Unternehmerverbände Rhein Wupper . Dabei soll der Tag der Ausbildung helfen, der alle zwei Jahre in Kooperation mit dem Berufskolleg Opladen und im Wechsel mit dem „Tag der Bewerbung“ im Berufskolleg Opladen stattfindet.

Er richtet sich in erster Linie an Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 9 und 10 der Schulen der Sekundarstufe I, sowie an die Absolventen der Gymnasien, Gesamtschulen und Berufskollegs mit Fachoberschulreife, Fachhochschulreife oder allgemeiner Hochschulreife. Mit der Veranstaltung wird den Jugendlichen das attraktive Berufsausbildungsspektrum der Region vorgestellt und ihnen ein bedeutendes Forum der Berufsorientierung geboten.