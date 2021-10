Kunst in Langenfeld : Künstler-Duo präsentiert abgeschlossenes Fundzettel-Projekt

Monheim Gemeinsam mit den Einwohnern Monheims hat das Künstler-Duo Nikola Dicke und Brandstifter in den vergangenen Monaten eine Ausstellung im öffentlichen Raum konzipiert.

Drei Monate lang hat das Duo in Monheim gelebt und an seinem Projekt „Lost & Found & Light. Monheims aufgelesene Zeichen“ gearbeitet. Dabei sammelten sie verlorene Zettel, die die Monheimer gefunden hatten, in kleinen Fundzetteldepots. Diese Fundstücke der so genannten „Asphaltbibliotheque“ setzten sie im Anschluss an die Sammelaktion künstlerisch in Szene. An drei Terminen Ende Oktober findet nun die Abschlussaktion des Projekts statt, bei der die daraus entstandenen Kunstwerke präsentiert werden. Zudem ist eine öffentliche Ausstellung mit dem Titel „Fundorte“ entstanden.