Vorweihnachtszeit in Düsseldorf : Kirchen geben im Advent Impulse

Vorweihnachtszeit in Düsseldorf

Mehrere Kirchengemeinden in Düsseldorf wollen mit ihren Adventskalendern Impulse bis zum Weihnachtsfest setzen. Schokolade steckt allerdings nicht hinter ihren Türchen. Foto: Norbert Prümen

Düsseldorf Verschiedene Gemeinden haben besondere Adventskalender entwickelt. Hinter den Türchen verbergen sich beispielsweise Geschichten, Musik und Gebete.

Die Katholische Kirche Düsseldorf begleitet alle Interessierten mit einem besonderen Kalender durch die Adventszeit. An jedem Tag kann auf den Social-Media-Kanälen der Stadtkirche, Instagram und Facebook, symbolisch ein Türchen geöffnet werden. Dahinter verbergen sich ein Motiv aus dem Düsseldorfer Weihnachtspapier sowie ein kleiner Textimpuls. Der Adventskalender steht auch unter www.katholisches-duesseldorf.de.

Ein riesiger Adventskalender auf einem Banner ist neben der Kirche St. Reinhold an der Gubener Straße zu sehen. Jeden Tag wird ein „Türchen“ geöffnet und allmählich entsteht so ein neues Bild. Am Zaun darunter finden sich jeden Tag Umschläge mit Gedanken und einer Fortsetzungsgeschichte zum Mitnehmen.