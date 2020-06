Bienenwiese am Rhein : Wo die Natur sich breit machen darf

Detlef Garn pflegt die Wildbienenwiese im Rheinvorland Monheim. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Naturschützer Detlev Garn lädt für den 4. Juli zum Rundgang auf die Rheinwiesenfarm an der Deichstraße ein – zum Tag der Deutschen Imkerei. Er erwartet viel Prominenz in seinem Refugium am Rhein.

Von Isabel Klaas

Wo sieht man schon eine Biene, die sich in einer Butterblume schlafen gelegt hat? Oder das filigrane am Boden versteckte Wabennest einer Feldwespe, das sie aus zerkauten Holzfasern gebaut hat? Der Naturschützer Detlev Garn ist stolz auf sein Refugium, die Rheinwiesenfarm an der Deichstraße, wo auf 10 000 Quadratmetern die Natur ein Stück Lebensraum zurück erobern darf. Rund 70 Prozent der Insekten und Pflanzen, die sich dort breit machen, seien vom Aussterben bedroht, sagt der Naturkenner und Imker. Was auf den ersten Blick mit Totholz-Anhäufungen, Brennnessel-Feldern, wild wuchernden Kletten und Disteln für unsere vom Kulturanbau verwöhnten Augen eher unansehnlich wirkt, entpuppt sich beim geführten Durchstreifen der Wiese als Paradies für Raupen, Schmetterlinge, Hummeln und Wildbienen, Eidechsen, sogar Hornissen und Libellen.

Am Samstag, 4. Juli, lädt Detlev Garn anlässlich des Tags der Deutschen Imkerei ab 11 Uhr auf die Rheinwiesenfarm ein. Damit alle sehen, wie sich sein Biotop entwickelt hat. Außer Kindern und Eltern soll nach seinen Vorstellungen vor allem viel Prominenz dabei sein wie NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser, Bürgermeister Daniel Zimmermann, Landrat Thomas Hendele, Olaf Lück vom Deutschen Imkerbund und Vertreter des NABU-NRW. Denn Garn hat eine Mission: Er will in Zukunft besonders Kindern und Jugendlichen zeigen, was alles Wunderbares ohne unser Zutun passiert, wenn man der Natur ihren Lauf lässt.

Info Zu Führungen vorher anmelden Was Rheinwiesenfarm, Deichstraße 22, Monheim, am besten mit Fahrrad anreisen – oder zufuß gehen Wann Samstag, 4. Juli, für die Öffentlichkeit (mit vorheriger Registrierung) wird es von 13 bis 17 Uhr einen Tag der offenen Tür geben. Führungen in kleinen Gruppe sind geplant. Kontakt Detlev Garn, Mobiltelefon 0160 94 123 246

17 Mitglieder zählt sein Förderverein, mit dem er vor zwei Jahren gestartet ist. Aus Spendengeldern hat er für den großen Tag am 4. Juli einen mobilen Schaubienenkasten gekauft. Aber auch ein paar „kinderfreundliche“ Hühner und ein bunter Hahn empfangen die Gäste sowie eine reizende Skudden-Familie mit Lämmchen. Wer mit Garn das Hochwasser-Gelände am Rhein durchstreift, geht auf eine Abenteuerreise, die sich lohnt: da ein Stück mit zart pinkfarbenem Klee, dort eins mit kräftig violettem Wildsalbei, daneben ein Schmetterlingsdorado aus Kissen von rosa blühendem Dost, blaue Glockenblumen, die die Maskenbiene bevorzugt. Garn kennt sie alle und entdeckt sie auch, egal, wie versteckt sie sich gerade aufhalten.