Landgericht : Mehrfachtäter aus Langenfeld steht vor Gericht

Ein 30-jähriger Langenfelder marokkanischer Abstammung muss sich seit Freitag unter anderem wegen Erpressung und gefährlicher Körperverletzung vor dem Landgericht Düsseldorf verantworten.

Am 2. August 2019 soll der Angeklagte den Türsteher des Restaurants Meerbar im Düsseldorfer Hafen gemeinsam mit anderen Angeklagten mit zwei gezielten Faustschlägen vor den Kopf geschlagen haben, so dass ihr Opfer bewusstlos zu Boden ging. Anschließend soll der Profiboxer noch auf den Bewusstlosen eingetreten haben. Ein weiterer Fall gefährlicher Körperverletzung wurde der Anklageschrift hinzugefügt. Demnach soll der Marokkaner am 30. Juli 2019 auf der Mintropstraße in Düsseldorf gemeinsam mit anderen auf sein Opfer eingeschlagen haben, bis dieses zu Boden ging. Anschließend soll der Angeklagte mehrmals gegen dessen Nacken und Hinterkopf getreten haben, wobei der Kopf des Opfers hochgehalten wurde, teilt ein Sprecher des Landgerichts mit. Das Opfer erlitt einen Kiefer- und einen Jochbeinbruch.