Autobahnsperrungen : Autobahn für Arbeit mit Helikopter gesperrt

Langenfeld/Monheim Langenfeld/Monheim (tobi) Um Flugwarnkugeln und Vogelschutzmarkierungen an der 380-kV-Höchstspannungsfreileitung ausführen zu können, setzt der Netzbetreiber Amprion einen Helikopter ein.

Insgesamt 66 Flugwarnkugeln und rund 150 Vogelschutzmarkierungen montiert Amprion an dem sogenannten Erdseil, dem obersten Leiterseil der Höchstspannungsfreileitung. Dafür ist der Helikopter zwischen Montag, 29. Juni, und Freitag, 10. Juli, im Einsatz. „Die Montagearbeiten finden durchgängig, also auch am ersten Wochenende im Juli, statt. Gearbeitet wird jeweils bis etwa 18 Uhr“, erklärt Amprion-Sprecherin Anne Frentrup.

Für die Arbeiten an der Hochspannungsleitung werden auch einige Straßen komplett gesperrt. Am Samstag, 4. Juli, ist beispielsweise die westliche Abfahrt Heiligenhaus/Hetterscheidt der A44 aus Richtung Essen gesperrt, zudem die Pinner Straße in Heiligenhaus in Richtung Velbert.