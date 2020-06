Aktuelle Corona-Zahlen für den Kreis Mettmann : Zahl der Infizierten steigt weiter an

Kreis Mettmann Die Zahl der Infizierten im Kreis Mettmann ist am Wochenende weiter gestiegen. Sie liegt mit 47 um 9 höher als am Freitag. Das teilte das Kreisgesundheitsamt Mettmann am Sonntag mit.

Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Sonntag kreisweit 47 Infizierte, davon in Erkrath 8, in Haan 4, in Heiligenhaus 0, in Hilden 5, in Langenfeld 2, in Mettmann 6, in Monheim 1, in Ratingen 6, in Velbert 9 und in Wülfrath 6.