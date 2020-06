Kunstkurse : Mal- und Zeichenkurs im Museum

Die Sonderausstellung im Stadtmuseum Langenfeld „Mit kühlem Blick. Die Neue Sachlichkeit der 20er Jahre“ soll inspirieren. Foto: Stadtmuseum Langenfeld

Langenfeld Langenfeld (og) Im Kontext der aktuellen Sonderausstellung „Mit kühlem Blick – Die Neue Sachlichkeit der 20er Jahre“ finden im Stadtmuseum Langenfeld ein Mal- und ein Zeichenkurs statt.

Die Kurse bieten Gelegenheit, das eigene künstlerische Können zu entdecken oder auszubauen und richten sich sowohl an Anfänger als auch an Fortgeschrittene. Die zumeist am Gegenstand orientierten Arbeiten der Neuen Sachlichkeit ermöglichen einen unmittelbaren Zugang zur eigenen Kreativität, typische künstlerische Ausdrucksmittel wie die Veränderung der Farbigkeit oder die Verschiebung von Proportionen lassen sich exemplarisch erkennen und nachempfinden. Den Kurs Freie Malerei mit Corinna Watterlohn können Jugendliche ab 13 Jahren und Erwachsene besuchen. Er startet am Dienstag, 25. August und findet wöchentlich bis zum 6. Oktober jeweils in der Zeit von 15 bis 16.30 Uhr statt. Die Gebühr beträgt 45 Euro pro Person für sechs Termine

Gerne dürfen eigene Materialien mitgebracht werden. Veranstaltungsort ist der Werkraum von Stadtmuseum und Museumsgarten an der Hauptstraße 83.

Wie baue ich eine Bildkomposition auf? Welche Gestaltungs- und Ausdrucksmittel gibt es? Welchen Einfluss hat dabei die Farbe? Diese und andere Fragen werden im Laufe des Kurses mit der Künstlerin Corinna Watterlohn ergründet und sollen helfen, einen eigenen Malstil zu entwickeln und/oder zu festigen.

Der Zeichenkurs zur neusachlichen Bildgestaltung mit Dirk Schmitt ist für Erwachsene gedacht. Termine sind 6. August, 13. und 27. August (oder 1.Oktober) sowie der 10. und 24. September jeweils von 17 bis 18.30 Uhr. Die Gebühr beträgt 30 Euro pro Person für fünf Tage. Auch dort sind eigene Materialien willkommen. Der Kurs startet im Ausstellungs- und Veranstaltungsraum des Stadtmuseums.

Der Künstler Dirk Schmitt erarbeitet in seinem Kurs mit den Teilnehmern die Grundzüge der neusachlichen Bildgestaltung zeichnerisch. Sowohl in eigener kreativer Ideenfindung als auch orientiert an den ausgestellten Originalen kann das Wesen der Kunstrichtung praktisch erfahren werden.