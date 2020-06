CDU-Talk : CDU lädt zur Diskussion um Rewe-Standort ein

Monheim Monheim (og) Für Freitag, 17. Juli, lädt die CDU Monheim ab 19 Uhr zu ihrem Polit-Talk ins Bürgerhaus Baumberg, Humboldtstraße 8, ein. Thema ist die Zukunft des Rewemarkts in Baumberg

Der Eigentümer der Rewe-Liegenschaft in Baumberg an der Straße Am Sportplatz hat Pläne, diese weiterzuentwickeln, um Standort für die Nahversorgung zu bleiben. Bürgermeister Daniel Zimmermann will stattdessen diesen Standort perspektivisch mit verdichteter Wohnbebauung und deutlich eingeschränkten Einkaufsmöglichkeiten anderweitig nutzen. Beim Polit-Talk wird Eigentümer Dennis Hüttenbügel seine Investitionspläne vorstellen und erläutern. Die CDU wird den den städtebaulichen Entwurf der Verwaltung präsentieren und die Beweggründe der Verwaltung, das Haupteinkaufszentrum in Monheim am Rathaus und das Nahversorgungs-Zentrum an der Hauptstraße Baumberg stärken zu wollen, erläutern. Wie berichtet, läuft ein zweiter Drogeriemarkt dem Einzelhandelskonzept der Stadt entgegen.