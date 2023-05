Street Food und kühle Getränke Feierabendmarkt auf dem Monheimer Eierplatz

Für alle, die den Sommer genießen und den Feierabend entspannt bei einem kühlen Getränk einläuten möchten, gibt es ab 1. Juni in Monheim eine neue Veranstaltung. Jeden ersten Donnerstag im Monat findet auf dem Eierplatz in der Stadtmitte ab 16 Uhr der Feierabendmarkt statt, teilt die städtische Pressestelle mit. Die Veranstaltung sei eine gute Gelegenheit, um mit Freunden oder Kollegen den Feierabend zu genießen oder sich nach der Arbeit eine kleine Auszeit zu gönnen. Jeweils von 16 bis 21 Uhr erwarteten die Besucher Stände mit kulinarischen Köstlichkeiten, erfrischenden Getränken und Verkaufsstände mit besonderen Produkten. Die vielfältige Auswahl an internationalen Spezialitäten biete vom herzhaften Street-Food bis zu süßen Leckereien für jeden Geschmack etwas. Für eine entspannte Atmosphäre sorge ein DJ auf dem Eierplatz. Der Feierabendmarkt findet am Donnerstag, 1. Juni, zum ersten Mal statt. Weitere Termine sind der 6. Juli, der 3. August und der 7. September.