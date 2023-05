Radeln in Langenfeld und Monheim So tourt der ADFC im Juni

In Baumberg startet am Mittwoch, 7. Juni (weitere Termine am 14., 21. und 28. Juni) um 18.30 die Monheim-Baumberger Radtour. Von der Rosenapotheke, Geschwister-Scholl-Straße/Ecke Holzweg, fahren sieben verschiedene Tourenleiter im Wechsel ins Umland. Ob zum Kloster Knechtsteden am Niederrhein, zum Sinneswald an der Wupper, dem japanischen Garten in Leverkusen oder zum Uerigen in der Düsseldorfer Altstadt – für jeden ist etwas dabei. Die Tourlänge variiert zwischen 30 und 40 Kilometern. Mit Einkehr.